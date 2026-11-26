À quelques jours d’élections législatives anticipées cruciales pour le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, les accusations de fraude électorale se multiplient en Espagne. Détournement d'identité numérique, vote par correspondance truqué ou encore migrants rajoutés dans des listes : les intox s'empilent pour tenter de jeter le discrédit sur le scrutin.
Élections en Espagne : les socialistes de Pedro Sanchez orchestrent-ils une "fraude massive" ?
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