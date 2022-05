Élections en Australie: le chef de l'opposition Anthony Albanese se rend dans un bureau

information fournie par AFP Video • 21/05/2022 à 09:15

Le leader de l'opposition travailliste, Anthony Albanese, favori dans les sondages pour devenir le prochain Premier ministre, visite un bureau de vote juste après l'ouverture. Les plus de 17,2 millions d'électeurs choisissent les 151 sièges de la Chambre des représentants pour un mandat de trois ans. Quarante des 76 sièges du Sénat sont également renouvelés pour six ans. Le parti ou la coalition qui emportera la majorité à la chambre basse sera automatiquement chargé de former le gouvernement.