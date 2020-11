Elections au Burkina Faso : insécurité et réconciliation au cœur de la campagne

France 24 • 19/11/2020 à 20:18

C'est le pays au monde avec le plus grand risque de massacres à grande échelle, d'après le Centre de recherche américain sur la mémoire de la Shoah. Le Burkina Faso aborde dans des conditions particulièrement périlleuses des élections - législatives et présidentielles. Elles ont lieu ce dimanche 22 novembre, six ans après le renversement de Blaise Compaoré par la rue. Cependant, l'espoir soulevé à l'époque s'est en grande partie dissipé face aux attaques jihadistes à répétition. Que reste-t-il aujourd'hui du formidable élan porté par la société burkinabée ?