Édouard Philippe acte un duel avec David Lisnard, maire de Cannes et candidat à la présidentielle, et lui propose un débat au cours duquel il veut mettre en avant leurs points de désaccord, notamment sur l'extrême droite. Le maire du Havre espère ainsi relancer sa campagne qui patine : il est désormais au coude à coude avec son concurrent de Nouvelle Énergie. Une confrontation avec David Lisnard peut-elle relancer le candidat Horizons ?
Élection présidentielle : Philippe propose un débat à Lisnard et tente de se relancer
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