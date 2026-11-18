Au printemps prochain, la France se rendra aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Trente-huit candidats sont actuellement en lice et ont jusqu'au 12 mars pour obtenir 500 parrainages. Aujourd'hui, quels que soient les candidats, les sondages donnent Marine Le Pen en tête du premier et du second tour.
Élection présidentielle française 2027 – épisode 2 : le grand flou
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro