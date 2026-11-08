Des personnes se rassemblent sur le site de la collision entre deux trains au sud du Caire. L'accident a provoqué le déraillement de plusieurs wagons, la mort d'au moins quatre personnes et des dizaines de blessés. IMAGES
Égypte : images du site de la collision entre deux trains au sud du Caire
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