"Effet confinement" et série "Le Jeu de la dame": les jeux de société dopés en France

AFP Video • 10/02/2021 à 12:24

On joue de plus en plus en famille, entre amis ou en couple: déjà leader sur le marché de la production et de la vente de jeux de société, la France connaît une explosion des ventes depuis les restrictions de déplacement imposés en raison de l'épidémie Covid-19. Un "effet confinement" observé par les professionnels, et qui se double, pour les échecs, d'un effet mode lié à la série "Le Jeu de la dame", diffusée sur Netflix.