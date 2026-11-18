information fournie par AFP Video • 18/11/2026 à 16:18

"Nous devons oser des réformes radicales, en rupture avec ce qui a été fait ces dernières années", affirme Édouard Philippe lors d'une conférence de presse de présentation de son programme pour l'élection présidentielle. "Cette rupture, je ne la revendique pas pour me démarquer d'un homme ou d'un camp, je la revendique par rapport à de vieilles solutions construites il y a bien longtemps, dans une France qui a changé et qui arrive au terme d'un cycle politique et social", déclare l'ancien Premier ministre et candidat Horizons. SONORE