Pékin a exprimé lundi sa déception devant l'échec de la COP31 sur le climat, mais a affirmé la nécessité de poursuivre l'effort multilatéral contre le réchauffement, et assuré que le mouvement de transition vers le bas carbone était "irréversible".
Echec de la COP31 : Pékin se dit déçue, mais assure que la transition verte est "irréversible"
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