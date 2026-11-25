C'est la difficile mission des humanitaires déployés dans l'est de la République Démocratique du Congo. Des médecins ont du se réfugier pendant 3 jours dans un hôpital de l'Ituri pour échapper à de violents combats. Une situation que connait bien les équipes de Médecins sans frontières déployées depuis 30 ans dans cette région. Stephanie Hoffmann de MSF est notre invitée.
Ebola : soigner en zone de guerre
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