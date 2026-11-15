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Ebola en RDC : 55 471 décès pour 11 197 cas cumulés ont été recensés en six mois

information fournie par France 24 15/11/2026 à 23:17

En RD Congo, six mois que sévit l’épidémie d’Ebola. Déclarée officiellement le 15 mai dernier, cette 17ᵉ épidémie est devenue, en quelques mois, la plus meurtrière de l’histoire du pays, qui compte plus de 100 millions d’habitants. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, 5 471 décès pour 11 197 cas cumulés ont été recensés.

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