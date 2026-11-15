En RD Congo, six mois que sévit l’épidémie d’Ebola. Déclarée officiellement le 15 mai dernier, cette 17ᵉ épidémie est devenue, en quelques mois, la plus meurtrière de l’histoire du pays, qui compte plus de 100 millions d’habitants. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, 5 471 décès pour 11 197 cas cumulés ont été recensés.
Ebola en RDC : 55 471 décès pour 11 197 cas cumulés ont été recensés en six mois
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro