information fournie par AFP Video • 04/02/2025 à 15:45

Emmanuel Macron a assuré mardi qu'il n'y avait eu ni "entente" ni "connivence" avec Nestlé alors que selon une enquête du Monde et Radio France, l'Elysée et Matignon ont laissé le groupe commercialiser des eaux non conformes à la réglementation et à risque pour la santé, malgré les recommandations d'interdiction des autorités sanitaires.