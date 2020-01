E. Macron à Jérusalem : Le président traverse toute la ville pour un "grand chelem" des religions

France 24 • 23/01/2020 à 12:50

Emmanuel Macron est en visite diplomatique à Jérusalem et au Proche-Orient depuis ce mercredi, afin de rencontrer les chefs d'Etat et hommes politiques Benyamin Netanyahou, Benny Gantz, Reuven Rivlin et Mahmoud Abbas. Cette visite permet également au président de la République de montrer aux communautés religieuses d'Israël, son respect pour elles et leur cohabitation.