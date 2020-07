AFP Video • 20/07/2020 à 19:37

"La justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias": Éric Dupond-Moretti, entendu par la commission des lois de l'Assemblée Nationale, détaille son projet et sa vision pour la justice, et déclare vouloir "travailler sur la présomption d'innocence et le secret de l'enquête".