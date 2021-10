information fournie par AFP Video • 19/10/2021 à 09:48

A l'extrême nord du Royaume-Uni, les Orcades et les îles Shetland voisines ont longtemps bâti leur prospérité sur les hydrocarbures de la mer du Nord. A l'heure où cette manne s'épuise et où l'urgence climatique s'impose, ces archipels battus par le vent et les vagues virent toutes voiles dehors vers les renouvelables.