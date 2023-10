information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 22:09

"L'Ange vert" Dominique Rocheteau est l'invité d'honneur du Café des sports pour la sortie de son livre "Foot sentimental" (éd. Cherche Midi). La première idole du foot français revient sur les valeurs qui l'animent et qu'il veut transmettre. Aussi au programme, les droits TV de la Ligue 1 : que vaut vraiment le championnat français ? Enfin, l'affiche à ne pas manquer ce week-end a lieu en Angleterre entre Arsenal et Chelsea. Un choc entre des Gunners au top et des Blues en progrès.