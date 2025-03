information fournie par AFP Video • 20/03/2025 à 16:53

Après avoir imposé 25% de droits de douane sur l'aluminium et l'acier importés aux Etats-Unis, Donald Trump menace désormais l'Europe de taxes à 200% sur ses vins, champagnes et autres alcools. Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain a engagé une guerre commerciale qui n'épargne personne. Mesures déjà en vigueur ou suspendues, ripostes et nouvelles menaces américaines en retour : où est-on de ce bras de fer entre les Etats-Unis et le reste du monde?