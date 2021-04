France 24 • 19/04/2021 à 10:54

Séisme dans le football européen : 12 clubs, parmi les plus riches du continent, annoncent créer une Super ligue de football, une compétition concurrente de l'actuelle Ligue des champions de l'UEFA. Ces clubs souhaitent créer une ligue à l'américaine et rendre la compétition plus attractive, afin qu'elle génère plus de revenus.