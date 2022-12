Douvres: des dizaines de migrants débarquent d'un navire de patrouille britannique

information fournie par AFP Video • 01/12/2022 à 15:06

Des dizaines de personnes débarquent d'un navire de patrouille des forces frontalières britanniques dans le port de Douvres le 30 novembre 2022. Le gouvernement britannique a déclaré que 426 migrants ont été aperçus traversant la Manche dans de petites embarcations ce jour-là. Plus de 40 000 migrants ont traversé la Manche vers la Grande-Bretagne jusqu'à présent cette année, selon le gouvernement britannique, et Paris et Londres ont signé un accord en novembre pour enrayer les traversées de la Manche par des migrants.