Dorothée Gilbert, quand une danseuse étoile se raconte

AFP Video • 14/11/2019 à 20:56

"Quand on est passionnée, et qu'on travaille, on peut arriver à tout" : recalée la première fois qu'elle s'est présentée à une école de danse, Dorothée Gilbert est aujourd'hui étoile de l'Opéra de Paris. Un parcours exceptionnel que cette Toulousaine née au sein d'une famille modeste raconte dans son premier livre, "Etoile(s)", récemment paru.