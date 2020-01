"Donald Trump, premier climatosceptique de la planète"

France 24 • 22/01/2020 à 07:34

A la Une la presse, ce mercredi 22 janvier, la propagation rapide d'un virus non identifié en Chine, où plus de 400 cas sont désormais répertoriés, et 9 malades décédés. La formation d'un nouveau gouvernement au Liban. La passe d'armes entre Greta Thunberg et Donald Trump à Davos. Et des Chinois en pyjama couverts de honte.