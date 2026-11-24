Le candidat à la présidentielle Dominique de Villepin a visité mardi le 108e Congrès des maires de France à Paris. "L'enjeu présidentiel justifie qu'on s'y consacre pleinement et qu'on ne fasse pas cela en passant", affirme-t-il à propos de la double candidature du libéral David Lisnard, président de l'AMF, en lice pour l'Élysée et pour un nouveau mandat à la tête de l'association.
Dominique de Villepin visite le Congrès des maires de France
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