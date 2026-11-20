L'ex-Premier ministre Dominique de Villepin officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 en se présentant comme une alternative au macronisme, à La France insoumise et au Rassemblement national, qu'il juge responsables d'un "pourrissement" du pays. SONORE
Dominique de Villepin annonce sa candidature à la présidentielle
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