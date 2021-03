AFP Video • 15/03/2021 à 19:55

Les étapes-clés du conflit en Syrie, déclenché en mars 2011 par la répression d'une révolte populaire qui s'est transformée en guerre dévastatrice.Cette guerre, impliquant une multitude d'acteurs régionaux et internationaux ainsi que des groupes jihadistes, a fait plus de 387.000 morts et poussé à l'exode des millions de personnes.