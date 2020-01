Diversité linguistique : de Babel à Hollywood

France 24 • 02/01/2020 à 10:30

Et si demain, les langues disparaissaient par centaines ?... La diversité linguistique est-elle une richesse culturelle, politique et économique, ou au contraire un frein à la mondialisation ? Pour en parler, nous recevons Jean Sellier, géographe, historien et auteur d'"Une histoire des langues et des peuples qui les parlent", aux éditions La Découverte.