Dinos, la relève

France 24 • 29/11/2019 à 15:54

Rendez-vous avec le rappeur Dinos, qui vient nous parler de son nouvel album "Taciturne". Cet artiste, pas si taciturne que ça, nous raconte à cœur ouvert son parcours, ses liens forts avec le Cameroun son pays d'origine, ses manques d'inspirations et ses fulgurances... Dans cet épisode, c'est le milieu de terrain de Fiorentina Bryan Dabo qui joue le jeu de la question surprise, et Brice Albin celui du billet d'humeur. Comme à l'habitude, un live est proposé en fin d'émission et c'est le titre « Oskur » que Dinos interprète dans les studios de Légendes urbaines.