Alors que la guerre se poursuit dans l'Est, cinq grandes figures de l'opposition, réunies au sein de la coalition C64, veulent rencontrer Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour préparer un dialogue national. Mais le pouvoir menace de poursuites ceux qui rencontreraient l'ancien président à Goma. Peut-on encore réunir les acteurs de cette crise autour d'une même table ? Et que devient l'avenir démocratique du pays à l'approche des élections de 2028 ?
Dialogue nationale en RD Congo : comment sortir de l'impasse ?
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