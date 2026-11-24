"Quelles que soient mes fonctions, je défendrai toujours ardemment le pouvoir des mairies", promet David Lisnard, président sortant de l'AMF et candidat à l'élection présidentielle.
Devant les maires de France, Lisnard jure de "toujours défendre les libertés locales"
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