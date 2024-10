information fournie par AFP Video • 25/10/2024 à 14:35

Des ambulances se dirigent vers un bâtiment détruit par une frappe israélienne sur la ville de Barja, dans les montagnes du Chouf, au Liban, une région largement épargnée par la campagne de bombardements intensifs d'Israël. Depuis le 23 septembre, la guerre entre Israël et le Hezbollah a fait plus de 1 200 morts au Liban, selon un décompte du ministère libanais de la Santé établi par l'AFP, et a contraint plus d'un million de personnes à fuir leur domicile. IMAGES