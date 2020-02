Désinfection, files d'attente pour des masques à Daegu alors que l'épidémie se renforce

AFP Video • 27/02/2020 à 18:07

Le personnel médical prend toutes les mesures de précaution nécessaires lors des prélèvements d'échantillons sur des cas suspects de Covid-19 et placés en auto-quarantaine à Daegu, la quatrième ville de Corée du Sud et épicentre de l'épidémie dans le pays. La 12e économie mondiale a annoncé plus de 500 nouvelles infections, ce qui représente de loin la plus forte augmentation à ce jour.