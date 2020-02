Des touristes givrés à l'assaut d'un hôtel de glace en Suède

AFP Video • 21/02/2020 à 00:00

Niché sous des latitudes glaciales aux confins des forêts suédoises enneigées, les touristes se pressent dans les couloirs d'un hôtel éphémère de Jukkasjaervi, en Suède, entièrement fait de glace et aux multiples dômes, arcades et salles voûtées. Certains viennent d'y passer la nuit sur un lit glacé, recroquevillés dans un sac de couchage par -5 degrés. D'autres choisiront de se dire +Oui+ dans la chapelle de ce gigantesque igloo avec autel et fonts baptismaux de glace.