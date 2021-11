Des touristes exemptés de quarantaine visitent le Palais royal à Bangkok

information fournie par AFP Video • 02/11/2021 à 08:01

IMAGES Les touristes sont de retour au Palais royal de Bangkok alors que la Thaïlande accueille ses premiers touristes vaccinés après un an et demi de fermeture au monde extérieur. La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet l'économie du royaume, qui dépend beaucoup du tourisme et qui a enregistré l'an dernier ses pires résultats depuis la crise financière asiatique de 1997, avec une baisse de plus de 80% des arrivées de visiteurs internationaux.