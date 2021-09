information fournie par AFP Video • 17/09/2021 à 19:52

Des jardinets potagers et des mini-mares accueillant des grenouilles: les toits et capots de taxis abandonnés ont trouvé une nouvelle vie à Bangkok. Sur un parking à ciel ouvert de l'ouest de la capitale thaïlandaise, des pousses vertes arrosées par les pluies de mousson jaillissent de la carrosserie de plusieurs rangées de taxis roses et orange typiques de Bangkok.