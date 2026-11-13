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Des Sud-Coréennes forcées de se prostituer après la guerre réclament justice

information fournie par France 24 13/11/2026 à 17:08

En Corée du Sud, des milliers de femmes ont été forcées de se prostituer pour les soldats américains stationnés dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, après plusieurs décennies de silence, 117 survivantes demandent justice à l'Etat coréen et à l'armée américaine.

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1 commentaire

  • 17:36

    Et les japonais kidnappaient les gamines coréennes pour en faire des " femmes de réconfort " pendant la guerre chino americano japonaise ; Un gagne pour ces pauvres filles obligées de suivre les déplacements de soldats et exploitées jusqu' à la mort .Peu on survécu à ce terrible régime .

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