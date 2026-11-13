En Corée du Sud, des milliers de femmes ont été forcées de se prostituer pour les soldats américains stationnés dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, après plusieurs décennies de silence, 117 survivantes demandent justice à l'Etat coréen et à l'armée américaine.
Des Sud-Coréennes forcées de se prostituer après la guerre réclament justice
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