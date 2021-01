Des salariés créent un syndicat chez Google après des mois de vives tensions

AFP Video • 07/01/2021 à 14:15

Des salariés de Google annoncent la création d'un syndicat, après des divergences avec leurs dirigeants qui se sont cristallisées autour du licenciement, en décembre, d'une chercheuse noire travaillant sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle. "Le but principal est de donner une voix aux employés", déclare à l'AFP Chewy Saw, ingénieur logiciel et vice-président du nouveau syndicat Alphabet, lors d'une interview. "Nous voulons bâtir une organisation solide qui nous permette de mener le combat en continue pour ces valeurs. Ainsi à chaque fois qu'une grosse dissension apparait, même si un employé se fait licencier pour avoir parlé, son combat sera poursuivi", explique-t-il.