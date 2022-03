information fournie par AFP Video • 05/03/2022 à 18:36

Des réfugiés ukrainiens sont arrivés samedi dans la ville de Przemyśl, au sud-est de la Pologne, près de la frontière ukrainienne, où les autorités polonaises et des bénévoles attendent de les accueillir. Avec plus de 750.000 réfugiés en Pologne selon le HCR, le pays accueille de loin le plus grand nombre de réfugiés fuyant l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.