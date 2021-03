AFP Video • 03/03/2021 à 10:08

IMAGESQuelque 200 réfugiés birmans et d'autres protestataires se réunissent à New Delhi pour manifester contre le coup d'Etat militaire et les violences en Birmanie. Beaucoup d'entre eux tiennent des pancartes, chantent des chansons et scandent des slogans, certains portent de faux cercueils avec des photos de l'ancien commandant en chef birman, le général Min Aung Hlaing, ainsi que le nom du président chinois Xi Jinping.