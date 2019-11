Des ponts de lumière connectent les États-Unis et le Mexique

AFP Video • 25/11/2019 à 13:05

Une installation de l'artiste mexicain-canadien Rafael Lozano-Hemmer permet aux visiteurs de discuter de part et d'autre de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le projet, intitulé Border Tuner, cherche à connecter les villes d'El Paso, au Texas, et de Ciudad Juarez, dans l'État de Chihuahua, et illustrer "l'interdépendance et la coexistence de ces deux villes jumelles," explique Lozano-Hemmer.