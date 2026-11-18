À la demande du Syndicat de police Alliance, un cortège de policiers venus de tout le pays s'élance des Champs Elysées en direction du ministère de l'Intérieur à Paris, à proximité de l'Élysée. IMAGES
Des policiers défilent vers le ministère de l'Intérieur
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