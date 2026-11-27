Et si les pneus abandonnés en Méditerranée continuaient de polluer la mer des décennies après ? À Marseille, des bénévoles de l'ONG MerVeille dépolluent, seuls, la côte. Mais la pollution ne s'arrête pas là : chaque kilomètre parcouru en voiture libère des particules toxiques. Nous avons suivi les scientifiques qui les traquent de l'asphalte jusqu'en mer. Ils ont découvert qu'en plus des microplastiques, il y a des additifs chimiques nocifs qui finissent dans nos assiettes.
Des pneus à nos assiettes : enquête sur une pollution toxique invisible
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