information fournie par AFP Video • 20/01/2025 à 17:09

Des partisans de Trump sont rassemblés à l'intérieur de la Capital One Arena, où ils pourront suivre en direct la prestation de serment de Donald Trump pour un second mandat historique en tant que président des États-Unis. La cérémonie a été déplacée à l'intérieur à cause du froid qui sévit à Washington, DC. IMAGES