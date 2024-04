information fournie par AFP Video • 06/04/2024 à 16:21

Des nuages de fumée s'élèvaient samedi après des échanges de tirs à la frontière entre l'armée israélienne et le mouvement chiite libanais Hezbollah. Depuis le déclenchement de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre, la frontière israélo-libanaise est le théâtre d'échanges de tirs quasi quotidiens entre l'armée israélienne et le mouvement chiite libanais Hezbollah, allié du Hamas.