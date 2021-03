Des New-Yorkais se rendent à un centre de dépistage du Covid-19 dans le Queens

AFP Video • 01/03/2021 à 19:02

IMAGESDes New-Yorkais attendent devant un camion qui offre des tests de dépistage du Covid-19 à Corona, un quartier du Queens qui a été particulièrement touché par la pandémie de coronavirus l'an dernier. Il y a un an, le 1er mars 2020, le gouverneur Andrew Cuomo annonçait le premier cas confirmé de Covid-19 dans l'Etat de New York. Le lendemain, Andrew Cuomo et le maire de New York, Bill de Blasio, avaient insisté sur l'importance des tests de dépistage du Covid-19.