Des musiciens de Broadway jouent pour le personnel de santé devant un hôpital de New York

AFP Video • 05/05/2020 à 08:05

Le trompettiste Dominic Derasse et le tromboniste James Burton III, tous deux musiciens à Broadway, jouent devant l'hôpital Mount Sinai Morningside à New York en soutien au personnel de santé. Derasse joue régulièrement devant des hôpitaux de New York pour leur rendre hommage.