AFP Video • 04/03/2021 à 11:31

Plus de 2.000 personnes ont marché dans les rues de Bondy "pour dire stop à cette violence" qui a tué Aymane, 15 ans, abattu vendredi à l'intérieur d'une maison de quartier de la ville. Deux frères de 17 et 27 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour assassinat.