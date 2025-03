information fournie par AFP Video • 09/03/2025 à 13:29

"Dans la vie de tous les jours, on n'est pas confrontés aux mêmes choses et on n'a pas la même défense, les mêmes droits": des femmes prennent la parole lors des différents rassemblements et manifestations organisés à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ont rassemblé quelque 120.000 personnes à Paris, selon le collectif Grève féministe, responsable de l'organisation. (COMPLETE VIDI36ZK4BY_FR)