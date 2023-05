information fournie par AFP Video • 06/05/2023 à 17:17

Des centaines de manifestants anti-monarchie se sont rassemblés à Trafalgar square, sur le passage du roi Charles III, le jour de son couronnement. La police a arrêté "six de nos organisateurs et ont saisi des centaines de pancartes" frappées du slogan "Not my King" (pas mon roi).