Des membres du Hach al-Chaabi assistent aux funérailles de Soleimani

AFP Video • 04/01/2020 à 10:48

Des partisans et des membres du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires pro-Iran intégrés à l'Etat, et des brigades du Hezbollah irakien assistent aux funérailles du commandant militaire iranien Qassem Soleimani et du chef paramilitaire irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, tués dans un raid américain, à Bagdad.