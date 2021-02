AFP Video • 17/02/2021 à 11:45

"On se doit de marquer ce que nous ont laissé les anciens": en Martinique et en Guadeloupe, des milliers de carnavaliers défilent dans la rue, chantant et dansant, à l'occasion de mardi gras qui marque la fin du carnaval, bravant les interdictions liées au Covid-19.