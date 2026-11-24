Face à la persistance des tensions sur la dette française et à l'approche de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron relance l'idée d'inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution afin d'encadrer durablement les finances publiques.
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Si cette proposition a été plutôt bien accueillie par les marchés, la détente observée sur les taux d'intérêt français reste limitée, signe que les investisseurs attendent surtout des mesures concrètes et un budget crédible. Entre discipline budgétaire, réformes institutionnelles et contraintes politiques, le débat sur la soutenabilité des finances publiques françaises revient au premier plan.
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L'analyse de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, Ecorama du 24 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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